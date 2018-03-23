Жители алтайского села полгода "пили" из несуществующей скважины

Жители села Андроново Тюменцевской области уже несколько месяцев испытывают проблемы с водой — старая водонапорная башня перестала работать, а новая скважина не готова. 22 марта сотрудники Управления ФАС по Алтайскому краю встретились с администрацией и жителями села, сообщает "Банкфакс".
Жители Андроново написали коллективную жалобу в УФАС России по Алтайскому краю. С декабря 2017 по февраль 2018 года в селе были серьезные проблемы с водой. Дело в том, что старая водонапорная башня исчерпала ресурс, а новая скважина не запущена в эксплуатацию. Ее должны были закончить еще 1 июля 2017 года, но потом срок перенесли на 1 февраля 2018 года.
Представитель администрации утверждает, что скважину сделали еще в конце сентября 2017 года, и жители пользуются ею с октября. А по словам сельчане, власти и строители пустили ситуацию на самотек. Бригада приехала на строительство скважины только 25 августа 2017 года, а в конце сентября покинула объект. Ни осенью, ни зимой андроновцы не видели сотрудников компании-подрядчика на брошенном объекте. В результате село осталось без водоснабжения.
Администрация муниципалитета не смогла подтвердить свою позицию. 30 марта 2018 года состоится повторное заседание. Если тюменцевская администрация и подрядчик не смогут доказать свою правоту, УФАС может привлечь их к ответственности.
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