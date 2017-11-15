Reuters: Кремль предписал компаниям формировать "ленту позитивных новостей"

Инструкции по формированию "ленты позитивных новостей" поступили в 45 энергетических компаний в октябре, в том числе в "Роснефть", "Газпром" и "Новатэк". В документе говорится, что "многие темы остались без внимания СМИ", поэтому перед участниками стоит задача отобрать инфоповоды, которые вписываются в направления "жизнь налаживается" и "было-стало".

Власти заинтересованы в новостях, которые рассказывают о помощи государства предприятиям в кризис, закупке нового оборудования или финансировании современного производства.

Отчёты об инфоповодах необходимо присылать каждый понедельник, крайний срок — вторник. Новости должны быть оформлены в виде таблицы и сопровождаться ориентировками, чтобы издания передавали заметки журналистам с минимальными правками. В сопроводительном письме также попросили указывать контактное лицо компании, готовое поделиться со СМИ всеми подробностями, пишет bfm.ru.

Факт

Документ состоит из семи страниц, и в нём ни разу не упоминаются выборы.