Reuters: Кремль предписал компаниям формировать "ленту позитивных новостей"

Кремль предписал ведущим российским компаниям присылать ему новости, которые представляют руководство страны в выгодном свете. Власти потребовали сделать акцент на новых рабочих местах, достижениях науки и появлении объектов инфраструктуры, сообщает Reuters.
Инструкции по формированию "ленты позитивных новостей" поступили в 45 энергетических компаний в октябре, в том числе в "Роснефть", "Газпром" и "Новатэк". В документе говорится, что "многие темы остались без внимания СМИ", поэтому перед участниками стоит задача отобрать инфоповоды, которые вписываются в направления "жизнь налаживается" и "было-стало".
Власти заинтересованы в новостях, которые рассказывают о помощи государства предприятиям в кризис, закупке нового оборудования или финансировании современного производства.
Отчёты об инфоповодах необходимо присылать каждый понедельник, крайний срок — вторник. Новости должны быть оформлены в виде таблицы и сопровождаться ориентировками, чтобы издания передавали заметки журналистам с минимальными правками. В сопроводительном письме также попросили указывать контактное лицо компании, готовое поделиться со СМИ всеми подробностями, пишет bfm.ru.
Факт
Документ состоит из семи страниц, и в нём ни разу не упоминаются выборы.
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