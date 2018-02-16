Reuters: в Сирии погибли и ранены 300 россиян

300 человек, работавших в Сирии на "связанную с Кремлем российскую частную военную компанию" были убиты и ранены на прошлой неделе. Такие данные приводитагентство Reuters. О потерях агентству рассказали три источника, пишет "Ъ".
Источник, близкий к "ЧВК Вагнера" и общавшийся с участниками боя 7 февраля, сказал, что его знакомые рассказали о более чем 80 погибших частных военных специалистах из России. Этот источник заявил, что общее число – около 300 убитых и раненых.
Эту информацию подтвердил военный врач, он узнал об этом от реаниматолога, который летал в Сирию за ранеными.
Агентство не смогло напрямую связаться с работодателем контрактников из "ЧВК Вагнера". Министерство обороны России на вопросы Reuter о потерях в Сирии не ответило.
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории республики. Цифры называемых разными источниками потерь отличаются друг от друга на порядок.
Как утверждает российский военный источник "Ъ", число погибших россиян 7 февраля составило 11 человек. Агентство Bloomberg называло цифры в 100 погибших россиян. Группа CIT назвала четыре фамилии погибших.
При этом российское законодательство не предполагает наличия людей, не служащих в официальных силовых структурах, воюющих на территории других государств.
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