Reuters: в Сирии погибли и ранены 300 россиян

Источник, близкий к "ЧВК Вагнера" и общавшийся с участниками боя 7 февраля, сказал, что его знакомые рассказали о более чем 80 погибших частных военных специалистах из России. Этот источник заявил, что общее число – около 300 убитых и раненых.

Эту информацию подтвердил военный врач, он узнал об этом от реаниматолога, который летал в Сирию за ранеными.

Агентство не смогло напрямую связаться с работодателем контрактников из "ЧВК Вагнера". Министерство обороны России на вопросы Reuter о потерях в Сирии не ответило.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории республики. Цифры называемых разными источниками потерь отличаются друг от друга на порядок.

Как утверждает российский военный источник "Ъ", число погибших россиян 7 февраля составило 11 человек. Агентство Bloomberg называло цифры в 100 погибших россиян. Группа CIT назвала четыре фамилии погибших.

При этом российское законодательство не предполагает наличия людей, не служащих в официальных силовых структурах, воюющих на территории других государств.