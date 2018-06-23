Из-за технического сбоя задержали десятки рейсов S7, в аэропортах столпотворение

О техническом сбое системы регистрации пассажиров авиакомпании S7 в аэропортах Домодедово и Шереметьево, произошедшем утром 23 июня, сообщил ряд СМИ. Из-за этого в аэропорту задержали рейсы компании, люди подолгу ждут посадки, скопились очереди. Сбой устраняли в течение нескольких часов.
"Домодедово, у вас все хорошо? Держать на гейтах сотни людей уже около 50 минут? Большинство рейсов — наши гости(болельщики ЧМ) и родители с детками, вылетающими на отдых", — пишет один из очевидцев в соцсети Facebook.
Другой сообщает, что у S7 висит система, регистрация и сдача багажа невозможна. В аэропорту столпотворение и душегубка. Росбалт утверждает, что такие же проблемы и в Шереметьево.
Причина — сбой IT-системы регистрации пассажиров SITA. В авиакомпании рассказали, что сбой не только в Домодедове, но и в других аэропортах, причем не только в России - везде, где пользуются системой. Пассажиров регистрируют вручную, из-за чего рейсы задерживаются. По некоторым данным, задержали десятки рейсов. SITA - одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги в авиационной отрасли.
"Системой регистрации, с которой работает наша компания, пользуются еще несколько компаний", — рассказали "Спорт-Экспрессу" по горячей линии авиакомпании S7.
Проблемы с регистрацией устранили примерно к 13-30 по московскому времени, на что потребовалось около двух-трех часов. По некоторым данным, аэропорт Домодедово предоставил авиакомпаниям внутреннюю систему регистрации. В авиакомпании пообещали решить все создавшиеся проблемы как можно быстрее.
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