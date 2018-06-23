Из-за технического сбоя задержали десятки рейсов S7, в аэропортах столпотворение

"Домодедово, у вас все хорошо? Держать на гейтах сотни людей уже около 50 минут? Большинство рейсов — наши гости(болельщики ЧМ) и родители с детками, вылетающими на отдых", — пишет один из очевидцев в соцсети Facebook.

Другой сообщает, что у S7 висит система, регистрация и сдача багажа невозможна. В аэропорту столпотворение и душегубка. Росбалт утверждает, что такие же проблемы и в Шереметьево.

Причина — сбой IT-системы регистрации пассажиров SITA. В авиакомпании рассказали, что сбой не только в Домодедове, но и в других аэропортах, причем не только в России - везде, где пользуются системой. Пассажиров регистрируют вручную, из-за чего рейсы задерживаются. По некоторым данным, задержали десятки рейсов. SITA - одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги в авиационной отрасли.

"Системой регистрации, с которой работает наша компания, пользуются еще несколько компаний", — рассказали "Спорт-Экспрессу" по горячей линии авиакомпании S7.

Проблемы с регистрацией устранили примерно к 13-30 по московскому времени, на что потребовалось около двух-трех часов. По некоторым данным, аэропорт Домодедово предоставил авиакомпаниям внутреннюю систему регистрации. В авиакомпании пообещали решить все создавшиеся проблемы как можно быстрее.