Роскосмос может возглавить Дмитрий Рогозин

"Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина — в Кремле (при этом речь шла о позиции помощника или советника президента), либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", — рассказал изданию собеседник, близкий к Кремлю.

Источник в Минобороны, а также собеседник из окружения Рогозина назвали вариант с Роскосмосом наиболее вероятным и отметили, что ведомство ожидают реформы. "Рогозина <назначат> на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК", — уточнил собеседник в военном ведомстве.

Возможное назначение Рогозина в Роскосмос будет вторым несколько неожиданным решением после назначения экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером по строительству, пишет znak.com.