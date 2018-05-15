Роскосмос может возглавить Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин, который в составе нового правительства не сохранит за собой пост вице-премьера по военно-промышленному комплексу (ВПК), может возглавить Роскосмос, пишет РБК.
"Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина — в Кремле (при этом речь шла о позиции помощника или советника президента), либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", — рассказал изданию собеседник, близкий к Кремлю.
Источник в Минобороны, а также собеседник из окружения Рогозина назвали вариант с Роскосмосом наиболее вероятным и отметили, что ведомство ожидают реформы. "Рогозина <назначат> на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК", — уточнил собеседник в военном ведомстве.
Возможное назначение Рогозина в Роскосмос будет вторым несколько неожиданным решением после назначения экс-министра спорта Виталия Мутко вице-премьером по строительству, пишет znak.com.
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