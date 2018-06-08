Роскосмос впервые показал, как отсоединяется "Союз" от ракеты-носителя

Роскосмос впервые опубликовал видео, на котором можно наблюдать как происходит отделение третьей ступени ракеты от космического корабля. Запись удалось сделать благодаря камере, установленной на внешней поверхности корабля.
Видеозаписи нужны "для популяризации космоса" и выяснения причин нештатных ситуаций при отделении кораблей от носителей, сообщили в Роскосмосе. Дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с "Союз МС?09" и "Прогресс МС?09".
В ролике можно не только увидеть, как отделяется ступень, но и услышать переговоры космонавтов.
6 июня впервые отработали новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. Ракета стартовала с "Байконура" и направилась к Международной космической станции. Корабль движется к МКС по стандартной двухсуточной схеме и должна пристыковаться к малому исследовательскому модулю станции 8 июня.
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