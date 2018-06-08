Роскосмос впервые показал, как отсоединяется "Союз" от ракеты-носителя

Видеозаписи нужны "для популяризации космоса" и выяснения причин нештатных ситуаций при отделении кораблей от носителей, сообщили в Роскосмосе. Дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях, начиная с "Союз МС?09" и "Прогресс МС?09".

В ролике можно не только увидеть, как отделяется ступень, но и услышать переговоры космонавтов.

6 июня впервые отработали новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. Ракета стартовала с "Байконура" и направилась к Международной космической станции. Корабль движется к МКС по стандартной двухсуточной схеме и должна пристыковаться к малому исследовательскому модулю станции 8 июня.