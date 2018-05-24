Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"

О назначении Рогозина РБК рассказал источник в "Роскосмосе" и подтвердили собеседники в отрасли и окружении бывшего чиновника. Источник, близкий к Кремлю, сказал, что указ может быть подписан уже сегодня. А в отрасли назначение обсуждают как состоявшееся, хотя до руководителей госкорпорации официально информацию об этом еще не довели.

Вместе с указом о назначении Рогозина будет сформировано поручение о создании на базе "Роскосмоса" нового ракетно-космического холдинга с присоединением компании "Тактическое ракетное вооружение, рассказал РБК источник в отрасли. Включение в новый холдинг концерна "Алмаз-Антей", по его словам, рассматривается как менее вероятное.

В "Роскосмосе" комментировать информацию о назначении Рогозина отказались. Но отметили, что нынешний гендиректор Игорь Комаров планирует посетить экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). В аппарате Рогозина от комментариев воздержались.

В качестве вице-премьера Рогозин курировал первый в истории пуск с космодрома Восточный, который был перенесен на следующий день из-за "автоматического отбоя циклограммы". Второй пуск оказался неудачным. Премьер-министр Дмитрий Медведев критиковал чиновников (среди них был и Рогозин), которые "бодро успели отрапортовать" об успехе пуска, и потребовал наказать виновных в неудаче.

Чем известен Дмитрий Рогозин

Дмитрию Рогозину 54 года. Он родился в Москве в семье чиновника советской оборонной промышленности и военной науки Олега Рогозина. Выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

В 1990-1994 годах занимал должность вице-президента компании "РАУ-Корпорация". В 1994-1997 был председателем исполкома Международного конгресса русских общин.



С февраля 2011 по 2012 год Рогозин — спецпредставитель президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. С 2012 по 2014 год был председателем Военно-промышленной комиссии при российском правительстве. 23 декабря 2011 года назначен заместителем председателя правительства.

В марте 2012 года назначен также спецпредставителем президента по Приднестровью. С 10 сентября 2014 года Рогозин — заместитель председателя Военно-промышленной комиссии России, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии.



