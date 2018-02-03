"Россия должна понять": в США приняли новую ядерную доктрину

Цитата из доктрины:

—Россия должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное — неприемлемо. Даже ограниченное использование ядерного оружия для достижения своих целей, может коренным образом изменить характер конфликта и вызвать неисчислимые и невыносимые для Москвы потери.

По мнению авторов доктрины, Россия может применить ядерное оружие в расчете, что это парализует работу США и НАТО. Расширяя свой собственный ядерный потенциал, Соединенные Штаты будут удерживать Россию.

В документе отмечается, что в недавнем прошлом США и Россия имели постоянный диалог по поводу ядерных рисков, но после "оккупации Крыма конструктивное сотрудничество резко упало".

При этом Соединенные Штаты не желают рассматривать Россию или Китай как противников и надеются на "открытое взаимодействие" в будущем.

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил журналистам, что доктрина "не предусматривает автоматический ответ в случае ядерной или неядерной атаки против США или их союзников", передают РИА Новости