"Россия должна понять": в США приняли новую ядерную доктрину

Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину США. В документе говорится, что американцы будут модернизировать ядерные силы в связи с "развитием российского ядерного потенциала", пишет "Коммерсантъ".
Цитата из доктрины:
—Россия должна понять, что любое применение ядерного оружия, пусть и ограниченное — неприемлемо. Даже ограниченное использование ядерного оружия для достижения своих целей, может коренным образом изменить характер конфликта и вызвать неисчислимые и невыносимые для Москвы потери.
По мнению авторов доктрины, Россия может применить ядерное оружие в расчете, что это парализует работу США и НАТО. Расширяя свой собственный ядерный потенциал, Соединенные Штаты будут удерживать Россию.
В документе отмечается, что в недавнем прошлом США и Россия имели постоянный диалог по поводу ядерных рисков, но после "оккупации Крыма конструктивное сотрудничество резко упало".
При этом Соединенные Штаты не желают рассматривать Россию или Китай как противников и надеются на "открытое взаимодействие" в будущем.
Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил журналистам, что доктрина "не предусматривает автоматический ответ в случае ядерной или неядерной атаки против США или их союзников", передают РИА Новости
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