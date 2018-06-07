Россия может присоединиться к НАТО, заявил бывший генсек альянса

Отставной глава НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал журналистам немецкого издания Die Welt о том, что Россию все еще ждут в рядах Североатлантического альянса. А также он оценил военный потенциал российской армии и сообщил, за какой срок могла бы быть оккупирована Украина, передает RT.
По словам Расмуссена, страны-члены альянса, в принципе, подготовлены противостоять "массированной атаке российских танков". Экс-генсек НАТО считает, что сдерживание России как потенциального противника является лучшим способом поддержания мира.
Кроме того, Расмуссен предположил, что будет, если Украина и Россия вступили бы в войну.
Андерс Фог Расмуссен,
бывший генсек НАТО:
— Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию.
Политик утверждает, что Россия все еще может присоединиться к альянсу в любое время. Однако для этого нашей стране надо соответствовать неким критериям.
Андерс Фог Расмуссен,
бывший генсек НАТО:
— Однако до сих пор НАТО не получила соответствующего заявления из Москвы, и, честно говоря, я не думаю, что что-либо изменится в ближайшем будущем.
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