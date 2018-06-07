Россия может присоединиться к НАТО, заявил бывший генсек альянса

По словам Расмуссена, страны-члены альянса, в принципе, подготовлены противостоять "массированной атаке российских танков". Экс-генсек НАТО считает, что сдерживание России как потенциального противника является лучшим способом поддержания мира.

Кроме того, Расмуссен предположил, что будет, если Украина и Россия вступили бы в войну.

Андерс Фог Расмуссен,

бывший генсек НАТО:

— Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней, несмотря на то, что Украина за последние два-три года значительно нарастила свой военный потенциал в ответ на нападение на свою территорию.

Политик утверждает, что Россия все еще может присоединиться к альянсу в любое время. Однако для этого нашей стране надо соответствовать неким критериям.

Андерс Фог Расмуссен,

бывший генсек НАТО: