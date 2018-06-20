Россия не будет вводить пошлины на американские лекарства

Ранее Соединенных Штаты ввели дополнительные пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Они уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран.

России 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до 537,6 млн долларов.

"Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", - сказал Орешкин.

Максим Орешкин,

министр экономического развития России:

— Эти меры начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели.

Позже Орешкин сообщил, что список товаров, облагаемых пошлинами, отработан, в него не вошли лекарства, а включены "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует".

Максим Орешкин,

министр экономического развития России: