Россия не будет вводить пошлины на американские лекарства

Россия введет пошлины на ряд товаров, импортируемых из США. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал это "балансирующими мерами" в ответ на шаги США, сообщает "Интерфакс".
Ранее Соединенных Штаты ввели дополнительные пошлины на ввоз стали (25%) и алюминия (10%). Они уже действуют в отношении продукции из Китая, России, Японии и других стран.
России 22 мая уведомила ВТО, что ответные ограничения в отношении товаров из США оцениваются на сумму до 537,6 млн долларов.
"Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", - сказал Орешкин.
Максим Орешкин,
министр экономического развития России:
— Эти меры начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели.
Позже Орешкин сообщил, что список товаров, облагаемых пошлинами, отработан, в него не вошли лекарства, а включены "строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует".
Максим Орешкин,
министр экономического развития России:
— Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам.
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