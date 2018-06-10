Премьер Италии заявил, что поддерживает отмену санкций против РФ

Сегодня, 09:26.
Политика

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна работает в направлении снятия антироссийских санкций, сообщает L!FE.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Кроме того, Италия  хочет видеть Россию в G7. Такие заявления премьер сделал по итогам саммита стран "Большой семёрки".

"В том, что касается России, наша позиция ясна, мы не меняем её день ото дня... мы работаем и будем работать в направлении снятия санкций", — сказал Джузеппе Конте.

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