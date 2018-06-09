Гая Ричи уличили в том, что он снял ролик о России в Киеве

Британский режиссер Гай Ричи снял рекламный ролик для бренда Beats Audio в Киеве. Однако в титрах написано, что действие происходит в России.
Видео начинается с панорамы киевского спального района Березняки. Речь в нем идет о мальчике, являющемся "надеждой русского футбола", пишут "Известия".
Выдают обман несколько магнитов на холодильнике: на одном надпись на украинском языке, а на втором логотип местного производителя молока, сообщает телеканал "112 Украина".
В ролике британского режиссера также снялись звезды мирового спорта, среди которых теннисистка Серена Уильямс, футболисты Харри Кейн, Месут Озил и Неймар.
Гай Ричи известен по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и дилогии о Шерлоке Холмсе.
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