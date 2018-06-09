Гая Ричи уличили в том, что он снял ролик о России в Киеве

Видео начинается с панорамы киевского спального района Березняки. Речь в нем идет о мальчике, являющемся "надеждой русского футбола", пишут "Известия".

Выдают обман несколько магнитов на холодильнике: на одном надпись на украинском языке, а на втором логотип местного производителя молока, сообщает телеканал "112 Украина".

В ролике британского режиссера также снялись звезды мирового спорта, среди которых теннисистка Серена Уильямс, футболисты Харри Кейн, Месут Озил и Неймар.

Гай Ричи известен по фильмам "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и дилогии о Шерлоке Холмсе.