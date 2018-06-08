Российские программисты вычислили финалистов ЧМ-2018 по футболу

На физическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) создали нейросеть, которая с вероятностью 80% определила победителя чемпионата мира по футболу.
Программа опирается на результаты выступления сборных, стоимость игроков, возраст тренера и количество травмированных футболистов в команде, пишет ura.ru со ссылкой на пресс-службу университета.
Один из самых значимых параметров — место в группе отбора на чемпионат мира, уверен разработчик программы Виктора Закопайло. Это задает оценку готовности сборной, что особенно сказывается на дальнейших результатах. Математические методы также учитывают самые незначительные критерии — место в рейтинге FIFA и рейтинг сборной.
Согласно расчетам, в первую тройку на чемпионате мира войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины. Сборная России не выйдет из группы и расположится в пределах 27-32 места.
Работа опубликована в сборнике статей по материалам III всероссийской конференции "Искусственный интеллект в решении актуальных социальных и экономических проблем XXI века".
Ранее сообщалось. что предсказателем мундиаля в Барнауле выбрали волчонка, родившегося в апреле 2018 года в Барнаульском зоопарке у серой волчицы Бетты и канадского волка Блэка.
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