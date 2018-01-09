Россия не собирается покидать ВТО из-за "свиного эмбарго"

Ранее первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Россия может выйти из ВТО, если суд удовлетворит иск Евросоюза к нашей стране 1,39 миллиарда евро из-за ограничения импорта свинины. Сенатор также говорил о варианте с ограничением участия страны в организации и отметил, что европейцы первыми стали нарушать правила ВТО, используя санкционную политику.

В ответ в министерстве пояснили, что запрос Евросоюза не подразумевает никаких штрафных санкций или компенсации уже понесенных истцом потерь. Истец может получить право только на приостановление своих уступок. Это означает, что он сможет не исполнять в отношении ответчика своих обязательств по соглашению ВТО.

В МЭР также назвали претензии Европейского союза необоснованными, так как российская сторона выполнила все требования ВТО по снятию ограничений на поставки свинины и живых животных из Евросоюза, введенные в связи с африканской чумы свиней (АЧС).

Иск связан с запретом на импорт свиноводческой продукции европейских производителей. Его ввели в России в 2014 году. Первоначальной его причиной послужили вспышки африканской чумы свиней в странах ЕС. Позднее свинина также была добавлен в список продукции, на которую распространяется эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции. В декабре 2017 года запрет, введенный по санитарным соображениям был снят, однако свинина осталась под запретом из-за продолжающегося эмбарго.



Власти ЕС направили жалобу в ВТО в связи с действиями России. Сейчас ее рассматривает арбитраж. ЕС требует взыскать с России 1,39 миллиарда евро (столько стоили 700 тысяч тонн свинины, поставленные из ЕС в РФ в 2013 году), ежегодно увеличивая эту сумму на 15 процентов в случае, если Россия так и не выполнит свои обязательства.