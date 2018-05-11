Россия потерпела первое поражение на ЧМ по хоккею после рекордной "сухой" серии

Встреча прошла в рамках группы А в Копенгагене (Дания). Решающий гол чехи забили на четвертой минуте овертайма при игре "три на три".

После четырех туров группу А возглавляют действующие чемпионы мира шведы, набравшие 12 очков из 12 возможных. Сборная России с 10 баллами — на втором месте. Далее следуют команды Швейцарии (9 очков) и Словакии (7). Чехи на пятой позиции (6 баллов), пишет РБК.

В следующем матче россияне сыграют со Швейцарией в субботу, 12 мая.



Ранее сборная России выиграла три стартовых встречи чемпионата мира с общим счетом 20:0. Матчи против Франции и Австрии закончились со счетом 7:0, белорусов команда Воробьева обыграла со счетом 6:0.



Впервые в своей истории сборная России не пропустила в трех матчах подряд на старте чемпионата мира. До нынешнего сезона самая длинная стартовая "сухая серия" равнялась 139 минутам и 47 секундам — рекорд был установлен в 1983 году.