Россия потерпела первое поражение на ЧМ по хоккею после рекордной "сухой" серии

Российские хоккеисты в овертайме проиграли сборной Чехии со счетом 3:4, потерпев первое поражение на групповом этапе чемпионата мира. До этого Россия выиграла три матча подряд с общим "сухим" счетом 20:0.
Встреча прошла в рамках группы А в Копенгагене (Дания). Решающий гол чехи забили на четвертой минуте овертайма при игре "три на три".
После четырех туров группу А возглавляют действующие чемпионы мира шведы, набравшие 12 очков из 12 возможных. Сборная России с 10 баллами — на втором месте. Далее следуют команды Швейцарии (9 очков) и Словакии (7). Чехи на пятой позиции (6 баллов), пишет РБК.
ICYMI: Watch David Pastrnak do a little tic-tac-toe of his own and picks up the win for @narodnitym in OVERTIME! #IIHFWorlds #CZEvsRUS pic.twitter.com/5eHUNiBh52— IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2018 г.
В следующем матче россияне сыграют со Швейцарией в субботу, 12 мая.
Ранее сборная России выиграла три стартовых встречи чемпионата мира с общим счетом 20:0. Матчи против Франции и Австрии закончились со счетом 7:0, белорусов команда Воробьева обыграла со счетом 6:0.
Впервые в своей истории сборная России не пропустила в трех матчах подряд на старте чемпионата мира. До нынешнего сезона самая длинная стартовая "сухая серия" равнялась 139 минутам и 47 секундам — рекорд был установлен в 1983 году.
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