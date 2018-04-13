Олег Знарок ушел с поста главного тренера сборной России по хоккею

Олег Знарок, возглавлявший команду с 2014 года, будет консультантом сборной.

Владислав Третьяк,

глава ФХР:

— Знарок психологически подустал, он много сделал, стал олимпийским чемпионом, на него легла сильная нагрузка и в СКА, и в сборной. На Чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера станет Воробьев.

Знарок возглавил сборную после провальной для российских хоккеистов Олимпиады в Сочи. И после этого национальная команда ни разу не осталась без медалей мировых первенств, выиграв олимпийское золото южнокорейского Пхенчхана, пишет znak.com.

О том, что после олимпийского "золота" главный тренер может покинуть национальную сборную по хоккею, разговоры велись с февраля этого года. Подводя итоги выступления российских хоккеистов на ОИ-2018, где команда завоевала золотые медали, Знарок сказал: "Вообще я очень устал. К сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты. Я буду очень сильно думать про этом".

Также прогнозировалось, что после ухода Олега Знарка с поста главного тренера российской мужской сборной по хоккею его место может занять бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев.

Илья Воробьев с 2015 по 2017 годы возглавлял магнитогорский "Металлург", который привел к выигрышу Кубка России.