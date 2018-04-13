Олег Знарок ушел с поста главного тренера сборной России по хоккею

Глава Федерации хоккея России (ФКР) Владислав Третьяк после отчетно-выборной конференции рассказал о кадровых изменениях в тренерском штабе сборной России по хоккею. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Илья Воробьев, сообщает "Интерфакс".
Олег Знарок, возглавлявший команду с 2014 года, будет консультантом сборной.
Владислав Третьяк,
глава ФХР:
— Знарок психологически подустал, он много сделал, стал олимпийским чемпионом, на него легла сильная нагрузка и в СКА, и в сборной. На Чемпионате мира временно исполняющим обязанности главного тренера станет Воробьев.
Знарок возглавил сборную после провальной для российских хоккеистов Олимпиады в Сочи. И после этого национальная команда ни разу не осталась без медалей мировых первенств, выиграв олимпийское золото южнокорейского Пхенчхана, пишет znak.com.
О том, что после олимпийского "золота" главный тренер может покинуть национальную сборную по хоккею, разговоры велись с февраля этого года. Подводя итоги выступления российских хоккеистов на ОИ-2018, где команда завоевала золотые медали, Знарок сказал: "Вообще я очень устал. К сожалению, вы мне не помогаете, господа журналисты. Я буду очень сильно думать про этом".
Также прогнозировалось, что после ухода Олега Знарка с поста главного тренера российской мужской сборной по хоккею его место может занять бывший главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев.
Илья Воробьев с 2015 по 2017 годы возглавлял магнитогорский "Металлург", который привел к выигрышу Кубка России.
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