Россия потрясла эксперта США мощностью баллистических ракет

Американцы оценили мощность баллистических ракет, которые 22 мая запустили с российской атомной подлодки "Юрий Долгорукий". Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал подписчикам в Twitter впечатлявшие его подробности, пишет "Лента".
"Юрий Долгорукий" выпустил из подводного положения четыре ракеты за 20 секунд из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Всего же борт может выпустить 24 ракеты общей мощностью 2400 килотонн. Это эквивалентно 160 "хиросимам", комментирует Кристенсен.
Подлодка способна погружаться на глубину до 400 м и плыть под водой со скоростью 29 узлов. Ее экипаж составляет 107 человек, а максимальный срок автономного плавания — 90 суток, приводит подробности РБК.
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