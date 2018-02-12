Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО

По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковника Андрея Приходько, "её тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства".

Эта противоракета может отразить одиночные и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, добавил Приходько.

Впервые эту противоракету испытали в ноябре 2017 года.