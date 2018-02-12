Россия успешно испытала новую ракету системы ПРО

Российские военные провели успешный испытательный запуск модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщает газета "Красная звезда".
По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковника Андрея Приходько, "её тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства".
Эта противоракета может отразить одиночные и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, добавил Приходько.
Впервые эту противоракету испытали в ноябре 2017 года.
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