Минобороны РФ опубликовало видео пуска новой противоракеты

Как заявил командующий объединением ПВО и ПРО полковник Адрей Приходько, ракета "успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время".

Аналог модернизированной ракеты, которая проходила испытания на полигоне Сары-Шаган несет боевое дежурство в частях ПВО, прикрывающих Москву.