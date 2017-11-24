Минобороны РФ опубликовало видео пуска новой противоракеты

Сегодня, 22:01.
Политика

Минобороны РФ опубликовало видео испытания новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО), которое прошло на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, пишет РБК.

 

Минобороны.
Минобороны. Фото: altapress.ru.

Как заявил командующий объединением ПВО и ПРО полковник Адрей Приходько, ракета "успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время".

Аналог модернизированной ракеты, которая проходила испытания на полигоне Сары-Шаган несет боевое дежурство в частях ПВО, прикрывающих Москву.

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