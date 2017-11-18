Шойгу решил избавиться от толстых военных

Российским военнослужащим, страдающим ожирением, грозит увольнение в запас либо перевод на должности, которые "не определяют боевую готовность Вооруженных сил" страны. Соответствующие материалы должны быть подготовлены до конца 2017 года, пишет "Русская планета".
До 20 ноября предлагается представить в отдел кадров ВС списки военнослужащих с третьей и четвертой степенью ожирения, которых ожидает военно-врачебная экспертиза. Заключения военно-врачебной комиссии уйдут в кадры до 15 декабря — уже вместе с материалами на увольнение либо с предложениями о переводе на другие посты. Об этом, ссылаясь на директиву Минобороны руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения.
Толчком к "зачистке" армейских рядов от толстяков стало указание министра обороны Сергея Шойгу от 21 сентября. Решение последовало после того, как глава военного ведомства ознакомился с итогами медицинского обследования военнослужащих за 2017 год, пишет ura.ru.
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