Шойгу решил избавиться от толстых военных

Сегодня, 18:15.
Жизнь

Российским военнослужащим, страдающим ожирением, грозит увольнение в запас либо перевод на должности, которые "не определяют боевую готовность Вооруженных сил" страны. Соответствующие материалы должны быть подготовлены до конца 2017 года, пишет "Русская планета".

Глава Минобороны Сергей Шойгу.
Глава Минобороны Сергей Шойгу. Фото: kremlin.ru.

До 20 ноября предлагается представить в отдел кадров ВС списки военнослужащих с третьей и четвертой степенью ожирения, которых ожидает военно-врачебная экспертиза. Заключения военно-врачебной комиссии уйдут в кадры до 15 декабря — уже вместе с материалами на увольнение либо с предложениями о переводе на другие посты. Об этом, ссылаясь на директиву Минобороны руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения.

Толчком к "зачистке" армейских рядов от толстяков стало указание министра обороны Сергея Шойгу от 21 сентября. Решение последовало после того, как глава военного ведомства ознакомился с итогами медицинского обследования военнослужащих за 2017 год, пишет ura.ru.

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