Шойгу решил избавиться от толстых военных

До 20 ноября предлагается представить в отдел кадров ВС списки военнослужащих с третьей и четвертой степенью ожирения, которых ожидает военно-врачебная экспертиза. Заключения военно-врачебной комиссии уйдут в кадры до 15 декабря — уже вместе с материалами на увольнение либо с предложениями о переводе на другие посты. Об этом, ссылаясь на директиву Минобороны руководителям центральных органов военного управления и организаций материально-технического обеспечения.

Толчком к "зачистке" армейских рядов от толстяков стало указание министра обороны Сергея Шойгу от 21 сентября. Решение последовало после того, как глава военного ведомства ознакомился с итогами медицинского обследования военнослужащих за 2017 год, пишет ura.ru.