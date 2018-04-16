"Россия 24" выдала архивную запись по Луганску за ракетную атаку по Сирии

Речь идет о ночном обстреле Восточных кварталов в Луганске в феврале 2015 года, пишет ura.ru. В прямом включении из Сирии корреспондента "России 24" Евгения Поддубного в качестве фона кадры из Украины появляются с середины пятой минуты.

14 апреля коалиция США, Великобритании и Франции провела ракетный обстрел объектов инфраструктуры сразу в нескольких сирийский городах. Целью военной операции были заводы и исследовательский центр, где, по версии Пентагона, велась разработка и модернизация химического оружия. Российские руководство осудило атаку, отметив, что действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, неизбежно приведут к хаосу в международных отношениях.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в нарушении международного права после удара по Сирии.