Россиян хотят лишить возможности покупать сигареты на день

Минздрав России предложил ограничить продажу табачных изделий 31 мая — во Всемирный день без табака. Письмо с этим предложением ведомство направило в регионы страны, передает ТАСС.
Кроме того, Минздрав советует запретить курение в определенных местах, в том числе на улицах, и в праздничные дни.
В министерстве подчеркнули, что курение — причина 20% смертей взрослых в мире. Каждый год оно убивает около 5,4 миллиона человек, что превышает совокупные показатели смертности от туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и малярии.
"Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье", — добавили в Минздраве.
Всемирный день без табака учредила в 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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