Россиян хотят лишить возможности покупать сигареты на день

Кроме того, Минздрав советует запретить курение в определенных местах, в том числе на улицах, и в праздничные дни.

В министерстве подчеркнули, что курение — причина 20% смертей взрослых в мире. Каждый год оно убивает около 5,4 миллиона человек, что превышает совокупные показатели смертности от туберкулеза, ВИЧ/СПИДа и малярии.

"Табак является единственным легально доступным продуктом, который при применении по прямому назначению даже в малых дозах отрицательно влияет на здоровье", — добавили в Минздраве.

Всемирный день без табака учредила в 1988 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).