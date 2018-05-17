15% россиян считают Дмитрия Медведева "недалеким"

Согласно опросу (есть у РБК), проведенному 12–15 мая, о переутверждении Дмитрия Медведева главой правительства известно в той или иной степени большинству россиян — 86%, и только 14% впервые об этом услышали от социологов.

На просьбу дать Медведеву одну из перечисленных характеристик — "компетентный, умный или недалекий, ни в чем не разбирающийся" — 71% респондентов отметили положительные качества премьера, 15% сочли его недалеким.

Более трети россиян (38%) негативно оценили работу правительства Медведева за последние годы, 54% придерживаются обратного мнения.



Среди респондентов доминирует представление, что новое правительство не станет лучше или хуже (49%). 37% респондентов полагают, что оно повысит эффективность, и лишь 3% дают негативный прогноз.

Согласно опросу ВЦИОМа от 6 мая, работой президента довольны существенно больше россиян, чем деятельностью министров: 81,2 против 49,8% соответственно.



Значительный? разрыв в популярности Путина и правительства замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов объяснил фактическим превращением кабмина в экономический департамент администрации президента. "Граждане поддерживают власть и понимают, что в правительстве власти стало меньше. Какой смысл выдавать ему такой же кредит доверия, как и президенту?" — говорит эксперт.?