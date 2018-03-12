Двухдневная рабочая неделя: как отдыхаем в мае 2018 года

Когда праздничные выходные в мае?

В мае россияне будут отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая (с воскресенья по среду). Выходной день на 2 мая (среду) был перенесен с 7 января (воскресенье), а вот отдых с 28 апреля (суббота) перешел на 30 апреля (понедельник).

Также официальным выходным днем будет 9 мая — День Победы. В 2018 году этот праздник выпадает на среду.

Когда работаем за "длинные" праздничные выходные в мае?

Из-за майских праздников в апреле предстоит работать шесть дней в неделю с 23 апреля (понедельник) по 28 апреля (суббота).

28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день: работать будем на один час меньше.

Какой праздник отмечается 1 мая?

1 мая в России отмечают праздник весны и труда. Изначально это был День международной солидарности трудящихся.