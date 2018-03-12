Двухдневная рабочая неделя: как отдыхаем в мае 2018 года

Следующие "длинные" праздничные выходные будут в мае. Они продлятся четыре дня. Однако в апреле придется поработать ударными темпами: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Altapress.ru рассказывает, как отдыхаем в мае 2018.
Когда праздничные выходные в мае?
В мае россияне будут отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая (с воскресенья по среду). Выходной день на 2 мая (среду) был перенесен с 7 января (воскресенье), а вот отдых с 28 апреля (суббота) перешел на 30 апреля (понедельник).
Также официальным выходным днем будет 9 мая — День Победы. В 2018 году этот праздник выпадает на среду.
Когда работаем за "длинные" праздничные выходные в мае?
Из-за майских праздников в апреле предстоит работать шесть дней в неделю с 23 апреля (понедельник) по 28 апреля (суббота).
28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день: работать будем на один час меньше.
Какой праздник отмечается 1 мая?
1 мая в России отмечают праздник весны и труда. Изначально это был День международной солидарности трудящихся.
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