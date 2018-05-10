Россияне оценили работу Путина и Медведева с правительством

Деятельность президента РФ Владимира Путина положительно оценивают более 81,2% граждан России, сообщает ВЦИОМ.
В апреле этот показатель составлял 80,5-82,2%. Работу правительства позитивно оценили 49,8%, а премьер-министра РФ Дмитрия Медведева — 44,7%. По данным организации, 46,9% опрошенных полностью готовы доверить Путину решение важных государственных вопросов. На второй строчке среди политиков разместился министр обороны Сергей Шойгу (19,5%), а на третьем месте глава МИД Сергей Лавров (15,2%), пишет ura.ru.
По словам политолога Сергея Володенкова, в России лидер, который обладает харизмой, традиционно имеет высокий рейтинг — в отличие от "технических исполнителей", ответственных за качество реализации его поручений, пишут "Известия".
"ВЦИОМ-Спутник" провел исследования с 30 апреля по 6 мая по телефону. Каждый день социологи опрашивали по 1 тысяче россиян не менее чем из 80 регионов.
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