Россияне пожаловались ФАС на высокие цены на продукты перед Новым годом

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии Нового года получает обращения о завышенных ценах на продукты в России, однако не видит поводов для проведения соответствующих проверок, пишет РИА Новости со ссылкой на в пресс-службу ФАС.
"В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", — заявил представитель службы.
Пока проводить проверки не планируют.
Ранее altapress.ru писал, что по данным Росстата, стоимость набора продуктов для новогоднего стола в текущем году выросла на 300 рублей — до 6,1 тыс. рублей. В Алтайском крае сумма составила 5 607 рублей, по сравнению с прошлым годом цены выросли на 4,89%.
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