Россияне пожаловались ФАС на высокие цены на продукты перед Новым годом

"В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", — заявил представитель службы.

Пока проводить проверки не планируют.

Ранее altapress.ru писал, что по данным Росстата, стоимость набора продуктов для новогоднего стола в текущем году выросла на 300 рублей — до 6,1 тыс. рублей. В Алтайском крае сумма составила 5 607 рублей, по сравнению с прошлым годом цены выросли на 4,89%.