В России выросли долги по зарплате

При этом просроченная задолженность из-за отсутствия у организаций собственных средств составила 3,49 миллиарда рублей, что составляет 99% от общей суммы долгов. Между тем, долги из-за несвоевременного получения денег из бюджета сократились на 34,5% и составили 16 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что высокий уровень задолженности по зарплате на добывающих предприятиях свидетельствует о невнимательном отношении к людям, пишет ura.ru.