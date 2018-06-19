Россияне рассказали о надежном способе сбережения денег

Однако треть респондентов считает, что в настоящее время лучше забрать деньги из банка.

На сберегательное поведение ориентированы 66% россиян, пишет "РГ". Доля людей, которые готовы сократить повседневные расходы, за три года увеличилась на 4%. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25% опрошенных.