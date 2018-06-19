Россияне рассказали о надежном способе сбережения денег

Сегодня, 20:05.
Экономика

Почти половина россиян (48%) назвала вклад в банке самым хорошим вариантом вложения свободных средств — к такому выводу в ходе исследования пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Копилка, деньги.
Копилка, деньги. Фото: СС0.

Однако треть респондентов считает, что в настоящее время лучше забрать деньги из банка.

На сберегательное поведение ориентированы 66% россиян, пишет "РГ". Доля людей, которые готовы сократить повседневные расходы, за три года увеличилась на 4%. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25% опрошенных.

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