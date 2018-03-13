Россиянин девять лет насиловал сирот

По версии следствия, житель Кировской области совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников одной из школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обвиняемый заманивал детей денежным вознаграждением. Следствию удалось доказать семь преступных эпизодов в отношении детей младше 14-летнего возраста и еще четыре в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, мужчина систематически распивал крепкие спиртные напитки с мальчиками, вовлекая их в употребление алкоголя.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал. Его заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит срок до 20 лет.