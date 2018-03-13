Россиянин девять лет насиловал сирот

41-летнего мужчину из Кировской области обвиняют в насилии над детьми-сиротами с 2008 по 2017 годы. Он надругался над пятью мальчиками.
По версии следствия, житель Кировской области совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанников одной из школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обвиняемый заманивал детей денежным вознаграждением. Следствию удалось доказать семь преступных эпизодов в отношении детей младше 14-летнего возраста и еще четыре в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, мужчина систематически распивал крепкие спиртные напитки с мальчиками, вовлекая их в употребление алкоголя.
Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал. Его заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит срок до 20 лет.
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