Центробанк назвал образ жизни российской молодежи угрозой пенсионной системе

Эксперты считают, что представители "поколения Y" (родившиеся в 1980–2000 годах) активно копят деньги, но тратят их на "качественные впечатления, по своей мотивации не всегда ориентированные на будущее". Такая "нерациональная" тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений и подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы, считают в Центробанке.

В эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования. Эта поведенческая черта может привести к отказу от "активного обладания" частной собственностью, что негативно скажется на росте экономики, утверждают эксперты Банка России.

Чтобы побороть негативные тенденции, ЦБ планирует создать "дружественную среду" для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с "поведенческой иррациональностью" молодых клиентов, говорится в докладе.