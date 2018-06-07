Центробанк назвал образ жизни российской молодежи угрозой пенсионной системе

Модель поведения российской молодежи может подорвать основы пенсионной системы, говорится в докладе Центробанка "Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов".
Эксперты считают, что представители "поколения Y" (родившиеся в 1980–2000 годах) активно копят деньги, но тратят их на "качественные впечатления, по своей мотивации не всегда ориентированные на будущее". Такая "нерациональная" тактика может оказать серьезное влияние на баланс сбережений и подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы, считают в Центробанке.
В эпоху развитых IT-технологий молодежь все чаще удовлетворяет потребности с помощью благ общего пользования. Эта поведенческая черта может привести к отказу от "активного обладания" частной собственностью, что негативно скажется на росте экономики, утверждают эксперты Банка России.
Чтобы побороть негативные тенденции, ЦБ планирует создать "дружественную среду" для взаимодействия с миллениалами, а также отдельно работать с "поведенческой иррациональностью" молодых клиентов, говорится в докладе.
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