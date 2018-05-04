Российские банки заводят неофициальные черные списки клиентов

Банки создали систему, в соответствии с которой не фиксируют отказ в проведении операций. Многие физические лица не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют право не сообщать о причинах отказа.

При этом возникает ситуация, когда многие клиенты не знают свой статус и могут выяснить его, только попытавшись провести операцию в других банках.

Крупные банки крайне редко вносят информацию об отказах в Росфинмониторинг, и в результате механизм реабилитации клиентов почти не работает.