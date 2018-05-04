Российские банки заводят неофициальные черные списки клиентов

В России банки заводят неофициальные черные списки клиентов, при этом не передавая данные в Росфинмониторинг, рассказал "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Банки создали систему, в соответствии с которой не фиксируют отказ в проведении операций. Многие физические лица не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют право не сообщать о причинах отказа.
При этом возникает ситуация, когда многие клиенты не знают свой статус и могут выяснить его, только попытавшись провести операцию в других банках.
Крупные банки крайне редко вносят информацию об отказах в Росфинмониторинг, и в результате механизм реабилитации клиентов почти не работает.
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