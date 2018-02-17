Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады

Хоккеистки сборной России одержали победу в четвертьфинале олимпийского турнира над сборной Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 5:2, пишут "Известия".
В составе команды России шайбы забрасывали дважды Анна Шохина, Виктория Кулишова, Лиана Ганеева и Елена Дргачева. У швейцарок точными бросками отметились Алина Мюллер и Лара Штальдер.
Женская хоккейная команда России впервые в своей истории вышла в полуфинал Олимпийских игр.
В полуфинальном матче российские хоккеистки сыграют со сборной Канады. Встреча пройдет в понедельник, 19 февраля.
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