Российские хоккеистки впервые в истории вышли в полуфинал Олимпиады

В составе команды России шайбы забрасывали дважды Анна Шохина, Виктория Кулишова, Лиана Ганеева и Елена Дргачева. У швейцарок точными бросками отметились Алина Мюллер и Лара Штальдер.

Женская хоккейная команда России впервые в своей истории вышла в полуфинал Олимпийских игр.

В полуфинальном матче российские хоккеистки сыграют со сборной Канады. Встреча пройдет в понедельник, 19 февраля.