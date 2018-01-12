Российские общественники предложили маркировать бутылки с алкоголем страшными картинками

Вчера, 20:59.
Жизнь

Общественники проекта "Трезвая Россия" направили в Минздрав предложение размещать на упаковках со спиртным устрашающие картинки, которые будут сообщать покупателям о вреде алкоголя. На картинках могут быть изображены пораженные внутренние органы, пишет RT.

Алкоголь.
Алкоголь. Фото: СС0.

Руководитель "Трезвой России" Султан Хамзаев рассказал, что сейчас на этикетках есть только надпись мелким шрифтом "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью". Если же добавить к этой надписи картинку, то, по мнению общественника, это заставит людей задуматься перед тем, как купить спиртное.

В Минздраве отметили, что это обращение будут рассматривать, изучать опыт других стран и тогда уже примут решение.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина одобрила идею, но выразила сомнения в том, что такая мера может массово отвратить людей от приобретения спиртного. Она уверена, что более эффективной мерой будет регулярная социальная реклама о вреде алкоголя в СМИ.

Клинический психолог, руководитель психологического центра Михаил Хорс полагает, что устрашающие картинки могут повлиять на представителей молодого поколения и позитивный эффект от проявится лишь в долгосрочной перспективе. 

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