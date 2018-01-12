Российские общественники предложили маркировать бутылки с алкоголем страшными картинками

Общественники проекта "Трезвая Россия" направили в Минздрав предложение размещать на упаковках со спиртным устрашающие картинки, которые будут сообщать покупателям о вреде алкоголя. На картинках могут быть изображены пораженные внутренние органы, пишет RT.
Руководитель "Трезвой России" Султан Хамзаев рассказал, что сейчас на этикетках есть только надпись мелким шрифтом "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью". Если же добавить к этой надписи картинку, то, по мнению общественника, это заставит людей задуматься перед тем, как купить спиртное.
В Минздраве отметили, что это обращение будут рассматривать, изучать опыт других стран и тогда уже примут решение.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина одобрила идею, но выразила сомнения в том, что такая мера может массово отвратить людей от приобретения спиртного. Она уверена, что более эффективной мерой будет регулярная социальная реклама о вреде алкоголя в СМИ.
Клинический психолог, руководитель психологического центра Михаил Хорс полагает, что устрашающие картинки могут повлиять на представителей молодого поколения и позитивный эффект от проявится лишь в долгосрочной перспективе.
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