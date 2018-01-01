В России запретили слабоалкогольные энергетики

Теперь также запрещается перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. За нарушение предусмотрен штраф - 3-5 тысяч рублей с конфискацией продукции. "Во введении такой нормы в принципе нет ничего необычного. Собственно говоря, не сможет человек привезти с собой в гости "больше ведра" самогона - ничего страшного не произойдет", - уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Кроме того, закон расширил список сведений, которые необходимо указывать в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Так, к уже имеющейся информации в документе будут содержаться значения координат характерных точек контура стационарного торгового объекта или стационарного объекта общественного питания.