В России запретили слабоалкогольные энергетики

В России вступил в силу запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Это напитки, содержащие тонизирующие вещества и обладающих крепостью менее 15 процентов. Их по-прежнему можно производить, но только на экспорт, пишет "РГ".
Теперь также запрещается перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. За нарушение предусмотрен штраф - 3-5 тысяч рублей с конфискацией продукции. "Во введении такой нормы в принципе нет ничего необычного. Собственно говоря, не сможет человек привезти с собой в гости "больше ведра" самогона - ничего страшного не произойдет", - уверен директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Кроме того, закон расширил список сведений, которые необходимо указывать в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Так, к уже имеющейся информации в документе будут содержаться значения координат характерных точек контура стационарного торгового объекта или стационарного объекта общественного питания.
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