В 2018 году в России начнется продажа алкоголя через интернет

С 1 июля 2018 года в России может стартовать эксперимент по электронной продаже алкоголя. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишут Известия.
Такую идею ранее предложили в Министерстве финансов. Минпромторг инициативу поддержал и сообщил, что онлайн продажи в тестовом режиму могут начаться уже летом 2018 года.
Денис Мантуров,
министр промышленности и торговли:
— Думаю, что вполне можно разделить оптимизм Минфина. Это было своевременное и правильное решение. Поэтому ждем 1 июля и сделаем первый заказ.
Продажа спиртного в сети начнется с вина. Позднее можно будет купить и крепкие алкогольные напитки.
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