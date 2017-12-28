В 2018 году в России начнется продажа алкоголя через интернет

Такую идею ранее предложили в Министерстве финансов. Минпромторг инициативу поддержал и сообщил, что онлайн продажи в тестовом режиму могут начаться уже летом 2018 года.

Денис Мантуров,

министр промышленности и торговли:

— Думаю, что вполне можно разделить оптимизм Минфина. Это было своевременное и правильное решение. Поэтому ждем 1 июля и сделаем первый заказ.

Продажа спиртного в сети начнется с вина. Позднее можно будет купить и крепкие алкогольные напитки.