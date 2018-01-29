Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом

Участвовать в Играх смогут только те российские спортсмены, которые пройдут процедуру допуска. Они будут выступать как "нейтральные паралимпийские спортсмены". Этим критериям отвечают от 30 до& 35 российских спортсменов в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на колясках, пишет "Медуза".

Такое решение МПК вынес потому что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) так и не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Кроме того, Россия так и не ответила на выводы расследования о систематическом употреблении допинга.