Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет (МПК) решил пока не восстанавливать в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Поэтому российские спортсмены выступят на зимней Паралимпиаде 2018 года как нейтральные спортсмены, сообщает пресс-служба МПК.
Участвовать в Играх смогут только те российские спортсмены, которые пройдут процедуру допуска. Они будут выступать как "нейтральные паралимпийские спортсмены". Этим критериям отвечают от 30 до& 35 российских спортсменов в пяти видах спорта: горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, сноуборд и керлинг на колясках, пишет "Медуза".
Такое решение МПК вынес потому что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) так и не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство. Кроме того, Россия так и не ответила на выводы расследования о систематическом употреблении допинга.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.