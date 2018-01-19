Алтайских легкоатлеток заподозрили в употреблении допинга из-за отказа от соревнований

В Иркутске на чемпионате и первенстве СФО по легкой атлетике, проходившем 13-14 января, 36 спортсменов снялись с соревнований по разным причинам после внезапного приезда допинг-офицеров РУСАДА. Это спровоцировало подозрения о том, что эти атлеты не "чистые". В числе "подозреваемых" оказались две алтайские спортсменки — Анастасия Кожухова из Усть-Пристани и Марина Рубцова из Павловска.
В краевом управлении спорта и молодежной политики решили, что это тревожный сигнал и собрали совещание 17 января, сообщает "Алтайский спорт". В нем приняли участие старший тренер сборной Алтайского края по легкой атлетике Сергей Клевцов, тренеры Владимир Панов и Надежда Клевцова, представлявшие нашу команду в Иркутске, спортсменка Анастасия Кожухова и ее тренер Борис Соборов. Тренер Марины Рубцовой Владимир Панкратов прислал в Барнаул письменную объяснительную.
Как выяснилось на совещании, Анастасия Кожухова участвовала в двух видах соревнований — барьерном беге и прыжках в длину. Ей пришлось разрываться на две дисциплины в интересах команды, которая приехала в неполном составе. После предварительных забегов спортсменка приняла решение сконцентрироваться на прыжках в длину, где можно было показать более высокий результат. Кожухова сознательно сделала фальстарт и выбыла из борьбы. В тот же день приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину. На допинг-контроль ее не вызвали, хотя могли. В секторе для прыжков в длину офицеры РУСАДА присутствовали.
Марина Рубцова также была заявлена на первенство СФО в двух видах — беге на 60 и 200 метров. Из объяснительной ее тренера следует, что на соревнования она поехала с проблемным коленом. После того, как девушка заняла в беге на 60 метров третье место, колено распухло. Она так же, как и Кожухова, вышла на беговую дорожку и сделала фальстарт.
В обоих случаях нет ничего противозаконного, хотя факт отказа от борьбы уже на беговой дорожке спортсменок не красит, считают в краевом спортуправлении. Есть вопросы к их тренерам, которые допустили эти ситуации.
Сергей Клевцов уверен, что на чемпионате и первенстве СФО было больше безалаберности, ошибочного поведения, нежели уклонения от допинг-контроля.
Управление спорта и молодежной политики Алтайского спорта получило письмо от Всероссийской федерации легкой атлетики, в котором содержится требование провести административное расследование в связи с возможным уклонением алтайских легкоатлеток от допинг-контроля. Спортсменки должны дать подробное письменное объяснение.
Информация по расследованию будет предоставлена в РУСАДА для проведения собственного расследования, а также возможного проведения целевого допинг-контроля у указанных спортсменок.
В иркутском управлении по спорту отметили, что офицеры РУСАДА могли проверить и тех спортсменов, которые отказались от участия в соревнованиях, но они этого не сделали. Отказов проходит допинг-контроль на чемпионате не было. Всего было сдано шесть проб.
Вице-президент Федерации легкой атлетики Иркутской области Владимир Соловьев отметил в беседе с ТАСС, что в других федеральных округах неявка спортсменов на старт в среднем составляет 30-35 человек, что в основном связано с сезонными заболеваниями гриппом.
Справка
На соревнованиях в Иркутске 10 алтайских спортсменов взяли золотые медали.
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