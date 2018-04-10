Российские ритейлеры предупредили о риске дефицита продуктов питания

В связи с этим поставки с 1 июля могут сорваться, что грозит дефицитом товаров на полка магазинов.

Все производители животной продукции обязаны с 1 июля подключиться к системе "Меркурий" и перейти на электронный ветеринарный сопроводительный документооборот. Эта норма раньше касалась только производителей сырья, по новым же правилам она затронет и производителей готовой молочной, мясной и рыбной продукции.

Ранее на несовершенство системы ЭВС и отсутствие ветеринарных рисков указывали крупные транснациональные компании Danone и PepsiCo, пишет polit.ru. Из-за них переход на новые правила был сдвинут с 1 января на 1 июля.