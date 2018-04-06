В краснодарском "Магните" сотрудница эпично обрушила переполненный стеллаж

Судя по видео, на "пострадавшей" стороне стеллажа стояли соки и бутылки с газированной водой. Все содержимое стеллажа и сама конструкция обрушились.

В магазине устраняют последствия падения, сообщает источник. В результате происшествия никто не пострадал. Сколько ущерба причинило магазину эту падение, сейчас выясняют.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что 4 апреля россиянам (преимущественно, жителям Краснодарского края) стали приходить сообщения о раздаче ваучеров от "Магнита" на крупную денежную сумму, пишет livekuban.ru. В сообщениях присутствует кликабельная ссылка, которая может оказаться мошенничеством.