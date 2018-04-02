Барнаулец похитил из супермаркета 4 бутылки виски, чтобы отпраздновать с другом 8 марта

27-летнего жителя Барнаула обвиняют в краже четырех бутылок виски из супермаркета. Мужчина хотел отпраздновать 8 марта с другом.
Как рассказал altapress.ru заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин, обвиняемый хотел выпить элитного алкоголя, но денег на это у него не было.
Мужчина сходил в магазин и вынес оттуда четыре бутылки виски, не расплатившись. Две из них они распили с другом, который был не в курсе кражи. Как обвиняемый распорядился оставшимися бутылками, следователи так и не смогли узнать.
Преступление раскрыли благодаря установленным в магазине видеокамерам. Уголовное дело против парня ушло в суд.
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