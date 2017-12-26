Российские сенаторы предложили сделать водку слабее на полградуса

Группа российских сенаторов предложила понизить минимальный объем содержания этилового спирта в водке до 37,5%. Об этом "Известиям" рассказали сами парламентарии — Сергей Рябухин, Евгений Бушмин и Виталий Шуба.
Сейчас в законе и ГОСТе указаны две разные цифры нижнего порога крепости водки и поправки призваны решить эту проблему. Закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…" гласит, что водка — это напиток, который произведен на основе этилового спирта с крепостью 38–56%. Из документа парламентариев следует, что содержание спирта в ней должно составлять от 37,5 до 56%. Такой же минимальный порог указан и в ГОСТе "Водки и водки особые. Общие технические условия".
"В описании особых свойств товара с наименованием места происхождения "Русская водка" сказано, что ее нижняя крепость составляет 37,5", — заявил Рябухин.
Предложенные сенаторами поправки снимают имеющееся противоречие. При этом верхний порог в 56% и классическая рецептура раствора в 40% не изменятся.
Эксперты предполагают, что понижение содержания спирта поможет сэкономить производителям и, кроме того, выяснилось, что вкус 37,5-градусной водки гораздо мягче обычной.
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