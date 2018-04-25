Российские туристы потратили на зарубежных курортах более 30 млрд долларов

В 2017 году российские туристы потратили за границей 31 млрд долларов, что на 13% больше, чем в 2016 году. Таким образом Россия поднялась с 11-го на восьмое место в рейтинге стран, граждане которых несут самые большие расходы во время заграничных поездок, пишут "Ведомости".
На первом месте рейтинга оказался Китай с расходами на сумму 258 млрд долларов в год, следует из данных Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). На втором — США, чьи граждане потратили на отдых 135 млрд долларов. Туристы из Германии "спустили" за границей 84 млрд долларов (третье место). Англичане расстались с суммой, эквивалентной 63 млрд долларов и заняли четвертую строчку. Французы, чья страна замкнула пятерку лидеров списка, потратили 41 млрд долларов.
По информации UNWTO, в 2017 году количество международных туристов увеличилось на 7%, пишет ura.ru. Наибольшим спросом пользовались туристические поездки в Европу: поток путешественников в страны этой части мира вырос на 8%.
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