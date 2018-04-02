Российские военные испытали новую противоракету в Казахстане

2 апреля на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) российские военные успешно испытали новую противоракету.
Новая модернизированная противоракета системы ПРО поразила условную цель в установленное время.
Система противоракетной обороны (ПРО) состоит на вооружении Воздушно-космических сил, и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.
Предыдущее испытание противоракеты проводилось в феврале этого года и также прошло успешно, пишет Газета.Ru.
Справка
Противоракета — зенитная управляемая ракета, предназначенная для перехвата головных частей и боеголовок баллистических ракет, обычно на заключительной части траектории полёта.
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