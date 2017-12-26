Российские языковеды назвали главное слово 2017 года

Сегодня, 07:02.
Жизнь

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных русских слов 2017 года. Список опубликовали на сайте "Год литературы 2017".

Митинг против программы реновации. Москва, 14 мая 2017 года.
Митинг против программы реновации. Москва, 14 мая 2017 года. Фото: https://www.instagram.com/julianana321/.

В тройку лидеров попали "биткоин" и "хайп". Главным словом в этом году стала "реновация".

Также в 10 главных слов вошли "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "токсичный", "безвиз" и "домогательство/харассмент".

Также эксперты выбрали топ-15 "протологизмов" (авторских неологизмов). Первое и второе места разделили слова "домогант" и "гоп-политика", третьим стало "зломенитый". Из интересных — "кумироточение", "матильдометр", "незомбисимость", "дерзюминка", "сетячий образ жизни".

В экспертный совет входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.

Ранее Оксфордский словарь также составил список главных слов 2017 года. Первое место британские эксперты отдали термину youthquake, означающему культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями молодежи.

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