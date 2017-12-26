Российские языковеды назвали главное слово 2017 года

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал топ-10 главных русских слов 2017 года. Список опубликовали на сайте "Год литературы 2017".
В тройку лидеров попали "биткоин" и "хайп". Главным словом в этом году стала "реновация".
Также в 10 главных слов вошли "баттл", "допинг", "криптовалюта", "фейк", "токсичный", "безвиз" и "домогательство/харассмент".
Также эксперты выбрали топ-15 "протологизмов" (авторских неологизмов). Первое и второе места разделили слова "домогант" и "гоп-политика", третьим стало "зломенитый". Из интересных — "кумироточение", "матильдометр", "незомбисимость", "дерзюминка", "сетячий образ жизни".
В экспертный совет входят известные писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.
Ранее Оксфордский словарь также составил список главных слов 2017 года. Первое место британские эксперты отдали термину youthquake, означающему культурное, политическое или социальное изменение, вызванное действиями молодежи.
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