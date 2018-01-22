Российский космонавт полетал на пылесосе по МКС

В ролике космонавт, оседлав верхом пылесос, медленно летит по Международной космической станции (МКС). Шкаплеров включает пылесос и кружит под знаменитую песню Ар Келли I believe I can fly ("Верю, что могу летать").

Свое видео Антон Шкаплеров сопроводил следующими словами: "Меня очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Всегда приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет все-таки... пора провести летные испытания пылесоса".

Можно сказать, что это космический прорыв, потому что еще два года назад — в феврале 2016 года — российский космонавт Сергей Волков давал мастер-класс по уборке на российском сегменте МКС и рассказывал, почему по космической станции не получается летать на пылесосе, пишет bfm.ru.

Пылесос, конечно, отличается от тех, которые были на предыдущих станциях "Салют", "Мир". И, если вы смотрели старую хронику, то там космонавты использовали струю выходящего воздуха из пылесоса для полетов по станции. Нас, к сожалению, лишили этой возможности сделать безмоментное сопло, поэтому пылесос воздух выбрасывает, но при этом вот так вот крутится.

Отметим, что это не такой пылесос, каким знают его домохозяйки. Он больше похож на черный железный ящик. Во "ВКонтакте" ролик набрал уже более 400 тысяч просмотров. Среди комментариев — "отличное наглядное пособие для школьных уроков физики".