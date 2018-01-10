Российский космонавт помог японскому астронавту узнать правду о своем росте на МКС

Просчеты в измерениях ему помог обнаружить командир экспедиции на Международную космическую станцию — российский космонавт Антон Шкаплеров.

"Российский командир указал мне на то, что прибавка в росте 9 см — это слишком много. После этого я самостоятельно провел измерения, и оказалось, что мой рост составляет 182 см — всего на 2 см больше, чем на Земле", — отметил астронавт. "По всей видимости это была ошибка в измерениях, я приношу извинения за "фейковую новость", поскольку это стало большой темой для обсуждения", — добавил Канаи.

"Говорят, что когда вы живете в условиях невесомости, зазоры между костями позвоночника открываются, и рост увеличивается. При этом обычно человек чувствует боли в спине, однако у меня таких симптомов нету, поэтому увеличение роста на 9 см вряд ли произошло. Теперь я спокоен, что смогу уместиться в сиденье корабля "Союз" во время возвращения на Землю", — сообщил астронавт, пишет bfm.ru.

Справка

Российский космонавт Антон Шкаплеров, а также американский и японский астронавты Скотт Тингл и Норисигэ Канаи прибыли на МКС 19 декабря прошлого года. В рамках миссии им предстоит работа с грузовыми кораблями "Прогресс МС", Dragon и Cygnus, отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем экспедиции МКС-53/54, стыковка следующего пилотируемого корабля "Союз МС-08". Также им предстоит провести 51 научный эксперимент.