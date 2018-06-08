Российский пилот-самоучка с купленным дипломом 5 лет управлял пассажирским самолетом

Мужчина купил диплом Санкт-Петербургского университета гражданской авиации и свидетельство пилота, выяснили журналисты "Комсомольской правды".

Авиакарьера Шелеста началась в 2008 году, когда он устроился в одну небольшую частную авиакомпанию, которая работала с самолетами "Як". Там сначала он был бортпроводником, а спустя год ему разрешили пройти стажировку на второго пилота.

Вскоре пилот-самоучка перешел на работу в крупную российскую авиакомпанию, где успешно прошел летную переподготовку и получил допуск к полетам. В общей сложности за время работы в двух авиакомпаниях Шелест наработал более 2,5 тысячи часов налета, и нареканий на его работу не поступало.

Под "крылом" ФСБ

Карьера Шелеста в России закончилась из-за того, что при заходе самолета в украинское воздушное пространство он воскликнул: "Слава Украине!" Вторым пилотом сразу заинтересовались в ФСБ.

Коллеги Тараса сначала думали, что пилота собираются "прессовать" за слова. Но оказалось — по другой причине.

Из материалов доследственной проверки:

"Установлено, что при трудоустройстве Шелест предоставил в кадровое подразделение диплом (серии ЭВ № 729537 от 28.06.1996 года) об окончании Санкт-Петербургского университета гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта и управление воздушным движением" с присвоением квалификации "Менеджер организации", а также свидетельство пилота коммерческой авиации, при этом указав, что имеет налет в количестве 290 часов…".

Но фокус в том, что такого выпускника в вузе не было, Тарас не числился даже среди его студентов, пишет province.ru.

В том, что диплом купленный, Шелест чистосердечно признался на допросе. Его отстранили от полетов. ФСБ передала материалы дела — дальше Шелестом занимался московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте. Разбирательство длилось долго. И в итоге горе-пилота... отпустили, пишет aviaport.ru.

Как пилот-самоучка сделал такую карьеру?

Евгений Самсонов,

пилот-инструктор, командир Як-40 и Ан-26:

— В начале 90-х годов, когда начался распад не только Союза, но и "Аэрофлота" на частные авиакомпании маленькие, стали закрываться все летные училища практически. А потом постепенно все самолеты советского образца стали сходить на нет, стали появляться Boеing и Airbus, они уже полные автоматы, и там действительно полет на самолете от полета на симуляторе мало чем отличается. В основном там не столько пилотирование, сколько компьютерная работа. Появилось несколько центров подготовки частных пилотов. Существовала такая возможность, что ты частный пилот, отлетал 150-200 часов, имеешь право летать на Boеing и Airbus, и он воспользовался этим случаем. Правда, это несколько печально, если вспомнить "Саратовские авиалинии", Ан-148 упал, там такие же пилоты были: один военный, а второй именно такую подготовку прошел.

Здесь налицо были очевидные летные навыки, поэтому авиакомпания ничего не заподозрила, пишет bfm.ru.

Алексей Базеев,

летчик гражданской авиации:

— Если он где-то сам на симуляторах работал, сам летал, поэтому могло создаться просто впечатление, что он слабо подготовленный пилот. Но тем не менее какое-то понятие есть, что-то он там где-то соображает, и в компании решили, что, ладно, доучим, переучим, и таким макаром его взяли.

Тарас Шелест и сейчас работает пилотом, но уже на украинских авиалиниях, живет в Киеве. Хотя друзьям сказал, что устроился летчиком в частную коммерческую авиакомпанию в Гондурасе.