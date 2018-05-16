У самолета А-319 на высоте 10 км вылетело стекло кабины. На борту началась паника

Командир экипажа Лю Чунцзянь сообщил, что стекло разбилось моментально со страшным грохотом в то время, когда самолет находился на крейсерском участке маршрута в Лхасу из Чунцина.

"А затем я увидел, как моего пилота стало засасывать в окно кабины", — рассказывает командир.

К счастью, второй пилот был пристегнут ремнем безопасности. Его удалось втащить обратно в кабину, где царил хаос в результате разгерметизации.

"Всё в кабине взлетело в воздух, стало очень холодно, — рассказывает командир. — Я не слышал голоса диспетчеров по радио из-за ужасного шума. Самолет так сильно вибрировал, что разглядеть показания приборов было невозможно".

Пассажирам как раз разносили завтрак в тот самый момент, когда самолет резко снизился до высоты 8000 метров. "Мы не знали, что происходит, и на борту началась паника, — рассказал один из пассажиров. — Над сиденьями выпали кислородные маски… Несколько секунд самолет находился в свободном падении, но потом его удалось выровнять".

Самолету удалось совершить вынужденную посадку в аэропорту Ченгду. Никто из 119 пассажиров не пострадал.

Остекление в пилотской кабине авиалайнеров сравнительно нередко трескается от удара молнии или столкновений с птицами на небольшой высоте. Однако полная потеря ветрового стекла, особенно на эшелоне, происходит чрезвычайно редко.