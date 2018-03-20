Российскую армию вооружат "Терминатором-2"

Российская армия примет на вооружение новейшие боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор-2". О том, что принципиальное решение принято, заявил во вторник, 20 марта, источник в ВПК, пишут "Известия".
"Принципиальное решение о принятии на вооружение "Терминаторов" принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов", — цитирует сообщение РИА Новости.
Сообщается, что боевую машину испытали в Сирии.
Справка
Боевая машина "Терминатор" производства "Уралвагонзавода" предназначена для защиты танков от пехоты противника, а ее 30-миллиметровые пушки и ракетные комплексы "Атака" позволяют уничтожать большое количество целей. Ее разработали еще в 2000 году на основе боевого опыта конфликта в Чечне.
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