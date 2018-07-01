Где в Сибири тарифы на ЖКХ выросли меньше, а где больше, чем на Алтае

Так, например, власти Новосибирской области решили поднять оплату за воду, отопление и газ только на 3%, а на электричество всего на 2,8%. Сильнее всего выросли тарифы на Кузбассе: средний норматив поднялся на 5,9% (это один из самых высоких процентов роста по всей России).

В Томской области с 1 июля потребители будут платить за коммунальные услуги на 5,2% больше, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской области услуги ЖКХ выросли на 5%. Для жителей Республики Алтай подорожание составило 4,5%, а в Забайкалье — 4%.

Напомним, что в Барнауле отопление для потребителей "Барнаульской генерации" выросло на 5,2% (с 1691,03 до 1779,69 рублей за гигакалорию), а для тех, кто получает тепло от МУП "Энергетик" на 4,05% (с 2971,84 до 3092,41 рублей за гигакалорию).

См. также, как выросли с этого месяца прочие тарифы для барнаульцев и жителей других городов Алтайского края.